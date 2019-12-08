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Соловьев напомнил Киеву предупреждение Путина о Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который накануне заявил, что после саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря, в Донбассе может произойти «и эскалация конфликта, и прекращение конфликта».

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев.

Политика
СНБО принял основной сценарий реинтеграции Донбасса

По словам Данилова, СНБО на заседании 7 декабря принял один из сценариев реинтеграции Донбасса как основной. При этом подробности он не привел. Всего ведомство подготовило пять сценариев, рассказывал он в ноябре. По мнению ведомства, они помогут Украине вернуть границы Донецкой и Луганской областей.

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Переговоры лидеров стран «нормандской четверки»(Россия, Украина, Германия и Франция) пройдут в Елисейском дворце в Париже. На них будет обсуждаться урегулирование ситуации в Донбассе, в частности закон об особом статусе региона. Его действие истекает 31 декабря.

О том, что эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для Киева, Путин заявил в июне прошлого года. Так он прокомментировал слова писателя Захара Прилепина о возможности начала наступления украинских войск на самопровозглашенную ДНР.

Теги: Донбасс, Владимир Соловьев, Украина
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