Соловьев напомнил Киеву предупреждение Путина о Донбассе

Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для Украины. Об этом в своем Telegram-канале написал телеведущий Владимир Соловьев.

Так он прокомментировал слова секретаря Совета национальной безопасности Украины Алексея Данилова, который накануне заявил, что после саммита в «нормандском формате», который пройдет 9 декабря, в Донбассе может произойти «и эскалация конфликта, и прекращение конфликта».

«Какая эскалация? Вам же уже Путин объяснил, что это может привести к «очень тяжелым последствиям для украинской государственности в целом», — написал Соловьев.

По словам Данилова, СНБО на заседании 7 декабря принял один из сценариев реинтеграции Донбасса как основной. При этом подробности он не привел. Всего ведомство подготовило пять сценариев, рассказывал он в ноябре. По мнению ведомства, они помогут Украине вернуть границы Донецкой и Луганской областей.