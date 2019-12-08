На Avito выставили на продажу монету с «очень редким браком» за ₽1 млрд

На Avito выставили на продажу монету с «очень редким браком» за ₽1 млрд

Житель Санкт-Петербурга решил продать монету номиналом 2 руб. за 1 млрд руб., соответствующее объявление он разместил на сервисе Avito.

По словам продавца, монета имеет «очень редкий брак» — ее аверс (лицевая сторона) повернут относительно реверса (оборотной стороны) на 90 градусов. Он выразил надежду, что монета заинтересует коллекционеров, а также указал на возможность обмена, не уточнив его условий.

В середине ноября ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб., которые вышли из оборота десять лет назад. Позднее Банк России выпустил в обращение памятные монеты в честь 75-летия Победы и с танком Т-34 и автоматом ППШ.

