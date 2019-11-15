ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб.

«С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — пояснил представитель ЦБ, однако отметил, что регулятор внимательно следит за ситуацией.
В декабре 2017 года ЦБ заявлял об отсутствии планов замены банкноты в 50 руб. монетой аналогичного номинала.
Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 годах. При этом в обращении находились сразу три их типа:
- биметаллические образца 1992 года — центр монеты из алюминиевой бронзы, а ободок из медно-никелевого сплава;
- светло-желтые монеты из алюминиевой бронзы образца 1993 года;
- темно-желтые монеты из покрытой латунью стали образца 1995 года.
В 1997 году президент Борис Ельцин подписал указ о проведении в России денежной реформы, в результате которой старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1. В результате стоимость старых монет в 50 руб. упала до 5 коп. «новыми» и в этом качестве они продолжали хождение до конца 1998 года. С 1 января 1999 года металлические 50-рублевки утратили статус законного платежного средства, однако до конца 2002 года их можно было обменять на новые деньги в отделениях Банка России.
В настоящее время номиналом 50 руб. в России выпускаются небольшими тиражами только памятные и инвестиционные монеты, обычно изготовленные из золота или серебра. В частности, такие монеты чеканились в честь проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Олимпиады в Сочи.