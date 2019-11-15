ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб.

Чеканившиеся ранее монеты номиналом 50 руб. перестали быть законным платежным средством в 1999 году. Однако теперь в ЦБ не исключают возможности их возвращения

В обращение в России вновь могут быть выпущены монеты номиналом 50 руб., заявил в интервью «Газете.ру» заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

По его словам, за возобновление чеканки таких монет выступают владельцы торговых автоматов, которым было бы удобнее выдавать 50-рублевками сдачу.

«Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал Демиденко.

По его словам, пока ЦБ окончательного решения не принял, так как при выпуске новой монеты необходима уверенность в том, что она пробудет в обращении 20–30 лет.