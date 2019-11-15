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ЦБ допустил возможность возвращения монет в 50 руб.
Чеканившиеся ранее монеты номиналом 50 руб. перестали быть законным платежным средством в 1999 году. Однако теперь в ЦБ не исключают возможности их возвращения

В обращение в России вновь могут быть выпущены монеты номиналом 50 руб., заявил в интервью «Газете.ру» заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

По его словам, за возобновление чеканки таких монет выступают владельцы торговых автоматов, которым было бы удобнее выдавать 50-рублевками сдачу.

«Если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50-рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — сказал Демиденко.

По его словам, пока ЦБ окончательного решения не принял, так как при выпуске новой монеты необходима уверенность в том, что она пробудет в обращении 20–30 лет.

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«С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — пояснил представитель ЦБ, однако отметил, что регулятор внимательно следит за ситуацией.

В декабре 2017 года ЦБ заявлял об отсутствии планов замены банкноты в 50 руб. монетой аналогичного номинала.

Монеты достоинством 50 руб. массово чеканились в России в 1992–1997 годах. При этом в обращении находились сразу три их типа:

  • биметаллические образца 1992 года — центр монеты из алюминиевой бронзы, а ободок из медно-никелевого сплава;
  • светло-желтые монеты из алюминиевой бронзы образца 1993 года;
  • темно-желтые монеты из покрытой латунью стали образца 1995 года.

В 1997 году президент Борис Ельцин подписал указ о проведении в России денежной реформы, в результате которой старые денежные знаки были заменены новыми в соотношении 1000:1. В результате стоимость старых монет в 50 руб. упала до 5 коп. «новыми» и в этом качестве они продолжали хождение до конца 1998 года. С 1 января 1999 года металлические 50-рублевки утратили статус законного платежного средства, однако до конца 2002 года их можно было обменять на новые деньги в отделениях Банка России.

В настоящее время номиналом 50 руб. в России выпускаются небольшими тиражами только памятные и инвестиционные монеты, обычно изготовленные из золота или серебра. В частности, такие монеты чеканились в честь проведения в России чемпионата мира по футболу 2018 года и зимней Олимпиады в Сочи.

Автор: Евгений Калюков
Теги: ЦБ, монеты
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