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ЦБ выпустил памятные монеты в честь 75-летия Победы

Фото: пресс-служба ЦБ РФ

Центробанк выпустил в обращение монеты серии «75-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Об этом говорится на сайте регулятора.

В серию вошли серебряные монеты номиналом 3 руб. и 25 руб., золотая монета номиналом 50 руб., а также монеты из недрагоценных металлов номиналом 10 руб.

На монетах из драгоценного метала номиналом 3 руб. и 25 руб. расположено стилизованное изображение «Бессмертного полка». Тираж монет составил 3 тыс. и 1,5 тыс. штук соответственно. На монете номиналом в 50 руб. расположены изображения парадного строя подразделений Вооруженных сил России. Тираж монеты — 1 тыс. На всех драгоценных монетах есть надпись «75-летие Победы».

На монетах из недрагоценного металла номиналом в 10 руб. изображено крупное число «75», пятиконечная звезда и лавровая ветвь, а также даты Великой Отечественной войны. Их тираж — 5 млн штук.

Центробанк периодически выпускает монеты в честь памятных событий или достижений. Так, в середине октября регулятор объявил о выпуске серебряной монеты номиналом три рубля в честь саммита Россия — Африка. На оборотной стороне монеты изобразили контур границ России с надписью «Сочи» и рельеф Африканского континента. В августе Центробанк выпустил три вида серебряных монет в честь российских ядерных войск.

Теги: Центральный банк, монеты, Великая Отечественная война
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