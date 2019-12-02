Финансы , 02 дек, 16:22
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ЦБ выпустил монеты с танком Т-34 и автоматом ППШ
Монеты достоинством 25 руб. выпущены большим тиражом и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей
Банк России объявил о выпуске в обращение с 2 декабря девяти памятных монет из серии «Оружие Великой Победы». Тираж каждой монеты номиналом 25 руб. составит 1 млн штук, они обязательны к приему по номиналу.
Монеты посвящены конструкторам оружия и военной техники, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны. На лицевой стороне изображен герб России и указан ее номинал, оборотная сторона у всех разная, на них изображены:
- средний танк Т-34 (конструктор Михаил Кошкин);
- тяжелый танк ИС-2 (конструктор Жозеф Котин);
- биплан У-2 (По-2) (конструктор Николай Поликарпов);
- дивизионная пушка ЗИС-3 (конструктор Василий Грабин);
- подводная лодка типа «Щука» (конструктор Борис Малинин);
- пикирующий бомбардировщик Пе-2 (конструктор Владимир Петляков);
- гаубица М-30 (конструктор Федор Петров);
- противотанковое ружье ПТРС (конструктор Сергей Симонов);
- пистолет-пулемет ППШ-41 (конструктор Георгий Шпагин)
В 2019 году ЦБ уже выпустил в обращение массовыми тиражами памятные монеты из серий «Древние города России», «Российская Федерация», «Российская (советская) мультипликация» и т.д.
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