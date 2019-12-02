ЦБ выпустил монеты с танком Т-34 и автоматом ППШ

ЦБ выпустил монеты с танком Т-34 и автоматом ППШ

Монеты достоинством 25 руб. выпущены большим тиражом и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей

Банк России объявил о выпуске в обращение с 2 декабря девяти памятных монет из серии «Оружие Великой Победы». Тираж каждой монеты номиналом 25 руб. составит 1 млн штук, они обязательны к приему по номиналу.

Монеты посвящены конструкторам оружия и военной техники, использовавшихся в годы Великой Отечественной войны. На лицевой стороне изображен герб России и указан ее номинал, оборотная сторона у всех разная, на них изображены:

средний танк Т-34 (конструктор Михаил Кошкин);

тяжелый танк ИС-2 (конструктор Жозеф Котин);

биплан У-2 (По-2) (конструктор Николай Поликарпов);

дивизионная пушка ЗИС-3 (конструктор Василий Грабин);

подводная лодка типа «Щука» (конструктор Борис Малинин);

пикирующий бомбардировщик Пе-2 (конструктор Владимир Петляков);

гаубица М-30 (конструктор Федор Петров);

противотанковое ружье ПТРС (конструктор Сергей Симонов);

пистолет-пулемет ППШ-41 (конструктор Георгий Шпагин)

В 2019 году ЦБ уже выпустил в обращение массовыми тиражами памятные монеты из серий «Древние города России», «Российская Федерация», «Российская (советская) мультипликация» и т.д.