Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 7 декабря
USD ЦБ: 63,72 (-0,1) Quote, 06 дек, 13:22
Курс евро на 7 декабря
EUR ЦБ: 70,76 (+0,03) Quote, 06 дек, 13:22
Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при в Турине Спорт, 07:06 Роскошь и инвестиции: как состоятельные люди вкладывают в себя и будущее РБК и Райффайзенбанк, 06:58 Четыре человека погибли при стрельбе у президентской резиденции в Мексике Общество, 06:40 Северная Корея объявила о проведении «очень важного» испытания Политика, 06:20 Эксперты назвали самый популярный напиток у россиян к Новому году Общество, 06:02 ВВС Израиля нанесли ответный удар по объектам ХАМАС в секторе Газа Политика, 05:37 Премьер Украины назвал новую помощь от МВФ «маркером доверия» к стране Политика, 05:28 Диетолог назвал причину сезонной депрессии россиян Общество, 05:13 В США отреагировали на данные об отправке новых войск на Ближний Восток Политика, 04:37 КНДР заявила о снятии денуклеаризации с повестки переговоров с США Политика, 04:14 Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям Общество, 03:56 Сейчас разберемся: кто из великих прозаиков это написал. Тест РБК и Билайн, 03:50 СМИ сообщили о подрыве автомобиля сотрудника министерства в Киеве Общество, 03:27 Джефф Безос заявил о желании активнее работать с Пентагоном Бизнес, 03:14
Общество ,  
0 
Четыре человека погибли при стрельбе у президентской резиденции в Мексике

В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает Reuters.

По данным столичного управления общественной безопасности, жители одного из домов сделали замечание мужчине, который хотел справить нужду во дворе. После этого он открыл стрельбу. Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего сдаться, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.

В результате происшествия помимо стрелявшего погибли три человека, один из которых скончался по дороге в больницу, еще двое получили ранения.

6 декабря военный из Саудовской Аравии открыл стрельбу на авиабазе США во Флориде, в результате происшествия погибли три человека, еще 11 пострадали. Самого нападавшего ликвидировала полиция. Стрельба произошла накануне годовщины нападения японской авиации на Перл-Харбор, 5 декабря на ее верфи также произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.

Теги: стрельба, Мексика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter