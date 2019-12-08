Четыре человека погибли при стрельбе у президентской резиденции в Мексике

Четыре человека погибли при стрельбе у президентской резиденции в Мексике

В Мехико мужчина устроил стрельбу неподалеку от резиденции президента, в результате происшествия погибли четыре человека, передает Reuters.

По данным столичного управления общественной безопасности, жители одного из домов сделали замечание мужчине, который хотел справить нужду во дворе. После этого он открыл стрельбу. Прибывшие на место полицейские потребовали от нападавшего сдаться, но он оказал сопротивление и был ликвидирован.

В результате происшествия помимо стрелявшего погибли три человека, один из которых скончался по дороге в больницу, еще двое получили ранения.

6 декабря военный из Саудовской Аравии открыл стрельбу на авиабазе США во Флориде, в результате происшествия погибли три человека, еще 11 пострадали. Самого нападавшего ликвидировала полиция. Стрельба произошла накануне годовщины нападения японской авиации на Перл-Харбор, 5 декабря на ее верфи также произошла стрельба, в результате которой погибли два человека.