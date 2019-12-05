Двое пострадавших при стрельбе на верфи военной базы Перл-Харбор погибли

Двое пострадавших в результате стрельбы на верфи американской военно-морской базы Перл-Харбор погибли. Об этом заявил командующий Военно-морского флота США на Гавайях Роберт Чадвик, сообщает Hawaii News Now.

«Мы можем подтвердить, что двое пострадавших скончались», — сказал Чадвик. По его словам, третий раненый находится в больнице, его состояние стабильно.

Стрельба на верфи военно-морской базы Перл-Харбор произошла 4 декабря около 14:30 по местному времени (5 декабря 3:30 мск). Нападавший покончил с собой после этого. По словам Чадвика, стрелок был моряком ВМС США. Еще неизвестно, знал он жертв или выбрал их случайным образом. Все погибшие и пострадавшие работали на верфи. В связи с произошедшим силы безопасности временно закрыли военно-морскую базу. Сейчас она открыта.