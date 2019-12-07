МЧС опубликовало фото и видео с места ДТП в Нижнем Новгороде

МЧС опубликовало фото и видео с места ДТП в Нижнем Новгороде

Главное управление МЧС по Нижегородской области опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео и кадры с места ДТП с участием четырех автомобилей в Нижнем Новгороде.

На видео с места аварии показаны стоящие на проезжей части автомобили. В ролике также видно, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

На опубликованных МЧС фотографиях видно, что в результате ДТП автомобили получили значительные повреждения.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Горького. Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по региону, по предварительной информации, в результате столкновения четырех машин один автомобиль вынесло на тротуар, где он наехал на пешеходов.