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МЧС опубликовало фото и видео с места ДТП в Нижнем Новгороде

Главное управление МЧС по Нижегородской области опубликовало на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» видео и кадры с места ДТП с участием четырех автомобилей в Нижнем Новгороде.

На видео с места аварии показаны стоящие на проезжей части автомобили. В ролике также видно, что на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

На опубликованных МЧС фотографиях видно, что в результате ДТП автомобили получили значительные повреждения.

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на улице Горького. Как сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по региону, по предварительной информации, в результате столкновения четырех машин один автомобиль вынесло на тротуар, где он наехал на пешеходов.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу администрации Нижнего Новгорода, в аварии пострадали 12 человек, в том числе десять школьников. По данным агентства, речь идет об учениках девятого класса. В момент столкновения автомобилей школьники вместе с учительницей и прочими сопровождающими шли по тротуару в театр. В результате ДТП всех школьников увезли в детскую областную больницу, взрослых пострадавших также госпитализировали. Как передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства, позже сопровождавшая девятиклассников учительница умерла в больнице.

В ноябре этого года в районе Кунцево на западе Москвы автобус сбил пожилую женщину с ребенком. В результате происшедшего женщина получила несколько переломов, ее доставили в больницу.

Теги: ДТП, Нижний Новгород, пешеходы
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