Два подростка скончались в центре Блохина после пересадки костного мозга

Две девочки скончались в Национальном медицинском исследовательском центре (НМИЦ) им. Блохина из-за отторжения пересаженного костного мозга, сообщили в пресс-службе медучреждения, передает «Интерфакс».

Как сообщили в онкологическом центре, подростки находились в крайне тяжелом состоянии, и заболевание одной из девочек осложнялось неврологическим нарушением и гепатитом. «У обоих детей развилось серьезное осложнение — реакция трансплантат против хозяина», — заявили в пресс-службе НМИЦ.

По мнению бывшего заместителя директора НИИ детской онкологии и гематологии Максима Рыкова, причиной смерти девочек 14 и 17 лет могла стать ошибка врачей, «допущенных командой Варфоломеевой [нынешняя глава онкоцентра] и Киргизова (замглавы НИИ им. Блохина)», сообщил он «Эху Москвы». Он добавил, что ранее за два года в онкоцентре погибал один человек, или менее 1% пациентов, а сейчас «это уже два человека за сутки». Он напомнил, что после увольнения из медучреждения врача Михаила Каабака также скончался один ребенок. Рыков выразил надежду на проведение экспертизы, однако усомнился в ее «объективности», добавив, что родителей детей «запугивали», запрещая сообщать им о случившемся СМИ.

В сентябре детские онкологи центра пожаловались на давление со стороны руководства и проблему с зарплатами и переполненными палатами, потребовав уволить директора НМИЦа Светлану Варфоломееву. 10 октября Минздрав провел проверку в медучреждении и выявил серьезные нарушения, однако оснований для смены руководства центра не нашел. В середине ноября из него уволились девять сотрудников.