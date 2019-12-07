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В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретились в Сочи и начали переговоры, передает корреспондент РБК.

«Владимир Владимирович, спасибо за приглашение, за прекрасную погоду здесь, в России», — сказал белорусский лидер.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Лукашенко и Путин должны обсудить интеграцию двух государств. Он отметил, что во время встречи лидеры поднимут вопросы по газу, «дорожным картам» и крупным инвестиционным проектам.

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В Минске с утра проходят две не согласованные с властями акции протеста, на которых участники выступают против углубления интеграции Белоруссии с Россией. В рамках одной из них жители выстроились в шеренгу вдоль проспекта Независимости. В этой акции участвуют около 200 человек.

На вторую пришли около 500 участников. Люди держат плакаты, на которых написаны призывы отказаться от интеграции. По данным портала Tut.by, на акции произошла потасовка с милицией.

Теги: Владимир Путин, Александр Лукашенко, встреча
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