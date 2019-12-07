Появилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры момента аварии на севере Москвы. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).

На видео показано, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.

Авария произошла в Локомотивном проезде. По данным МЧС России, в результате ДТП погибли три человека и еще двое получили травмы. ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что среди жертв — два пешехода и водитель.