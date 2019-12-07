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Появилось видео с влетевшим в станцию МЦК автомобилем

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры момента аварии на севере Москвы. Автомобиль врезался в вестибюль станции «Окружная» Московского центрального кольца (МЦК).

На видео показано, как машина на большой скорости въехала в вестибюль и сбила пешеходов.

Авария произошла в Локомотивном проезде. По данным МЧС России, в результате ДТП погибли три человека и еще двое получили травмы. ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД рассказали, что среди жертв — два пешехода и водитель.

Общество
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК

Источник агентства «Москва» сообщал, что машина наехала на людей, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. По данным РЕН ТВ, водитель не справился с управлением и не смог на большой скорости проехать поворот.

Теги: Москва, МЦК, ДТП, видео
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