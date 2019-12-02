В Забайкалье провели обыски в управлении ГИБДД после ДТП с автобусом

В Забайкалье провели обыски в управлении ГИБДД после ДТП с автобусом

В Забайкальском крае проведены обыски в региональном управлении ГИБДД УМВД России и Государственного автодорожного надзора после ДТП с автобусом, где погибли 19 человек. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

В ходе обысков были изъяты для изучения маршрутная документация, а также документы по предрейсовому осмотру водителей и контролю технического состояния транспортных средств.

1 декабря Забайкальском крае в 60 км от Сретенска автобус съехал с моста и упал на лед замершей реки. В результате аварии погибли 19 пассажиров, еще 21 человек обратились за медицинской помощью. По предварительным данным, водитель транспорта не справился с его управлением после того, как у автобуса лопнуло колесо.

В связи с произошедшим Следственный комитет открыл уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Позднее, 2 декабря, в Забайкальском крае был задержан 30-летний житель Читы, организатор перевозки пассажиров автобусом. Глава Забайкалья отмечал, что мост, с которого упал автобус, соответствовал всем требованиям безопасности.