Трамп потребовал от Всемирного банка не выдавать кредиты Китаю

Президент США Дональд Трамп считает, что Всемирный банк должен прекратить выдавать кредиты Китаю. Об этом он написал в своем Twitter.

«Почему Всемирный банк одалживает деньги Китаю? Как это возможно? У Китая денег достаточно, а если денег не хватает, они их создают. Это необходимо прекратить!», — заявил Трамп.

В феврале текущего года Трамп выдвинул на должность руководителя Всемирного банка замминистра финансов по международным делам Дэвида Мэлпаса, который критиковал деятельность банка, в том числе из-за крупных ссуд Китаю. Его кандидатуру утвердили в апреле.

С 2018 года США и Китай находятся в состоянии торговой войны, которая началась после повышения Трампом пошлин на ряд китайских товаров. Китай принял ответные меры. Сейчас стороны ведут переговоры о торговой сделке, которая может завершить торговую войну. При этом при срыве переговоров по сделке Трамп пообещал «существенно» увеличить пошлины на китайские товары.