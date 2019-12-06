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Матвиенко раскритиковала Минтруд за застрявший закон о многодетных семьях

Законопроект о поддержке многодетных семей, несмотря на одобрение премьер-министра Дмитрия Медведева, завис в профильных министерствах, и его уже два года не вносят в Госдуму. Об этом заявила в пятницу спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодной встрече со статс-секретарями федеральных органов исполнительной власти, передал корреспондент РБК.

«Два года мы не можем завершить работу по закону о многодетных семьях», — сказала она.

Инициатива подготовки этого законопроекта исходила от патриарха Кирилла, было получено одобрение председателя правительства, отметила Матвиенко.
«Согласование законопроекта застряло в профильных министерствах, прежде всего в Министерстве труда и социальной защиты, которое должно впереди всех двигать [законопроект] и постараться обеспечить принятие этого закона», — подчеркнула спикер Совфеда.

Матвиенко добавила, что, если у министерств и ведомств есть обоснованные замечания, палата готова поработать над ними. «Но два года многовато для такого социально-чувствительного закона», — заметила она.

Кроме того, Матвиенко указала, что в Госдуму до сих пор не внесен законопроект, предусматривающий специальные меры поддержки инвестиционной деятельности в Арктической зоне, хотя есть поручение президента сделать это до 1 июля, а также закон о трансплантации.

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В конце ноября Совфед опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия. С критикой законопроекта выступил патриарх, однако премьер Дмитрий Медведев заявил, что в документе есть «интересные новеллы» и идеи.

Теги: Валентина Матвиенко, Совет Федерации, многодетные семьи
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