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Медведев увидел риск манипулирования в законопроекте о домашнем насилии
По мнению премьера, в законопроекте о насилии в семье есть интересные новеллы. «Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования», — отметил он

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая в рамках встречи с журналистами российских телеканалов на вопрос, целесообразно ли будет принять законопроект о домашнем насилии, признал, что это резонансная тема и ее критикуют с разных сторон.

«Если об этом говорят, <...> если люди жалуются, значит домашнее насилие есть. Значит это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами. На самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», — считает глава правительства.

Премьер напомнил, что не так давно в уголовную статью о побоях были внесены изменения, которые частично декриминализировали насилие в семье. «Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. <...> В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула «бьет, значит любит». Это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире», — отметил он.

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«Сейчас подготовили законопроект; естественно, его начали тоже критиковать. <...> У меня тоже нет пока окончательной позиции по этому законопроекту. Там вроде бы есть достаточно интересные новеллы, которые предлагаются», — сказал Медведев.

В частности, по словам премьера, там предлагается система предостережений, которые выдаются официальными структурами, а также ряд правил, заимствованных из-за границы. «Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики вот этого законопроекта», — добавил он.

Совет Федерации опубликовал законопроект о профилактике семейно-бытового насилия 29 ноября. Его авторы определили семейно-бытовое насилие как действие или бездействие, которое причиняет или содержит угрозу причинения вреда разного типа. В документе указано, что помощь пострадавшим может оказываться только по их согласию, если речь не идет о несовершеннолетних и недееспособных. Но защита должна предоставляться вне зависимости от того, возбуждено ли уголовное дело, если насилие продолжается или существует угроза его повторения.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Дмитрий Медведев, домашнее насилие
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