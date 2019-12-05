Медведев увидел риск манипулирования в законопроекте о домашнем насилии

По мнению премьера, в законопроекте о насилии в семье есть интересные новеллы. «Вопрос в верификации и в том, не будет ли здесь манипулирования», — отметил он

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отвечая в рамках встречи с журналистами российских телеканалов на вопрос, целесообразно ли будет принять законопроект о домашнем насилии, признал, что это резонансная тема и ее критикуют с разных сторон.

«Если об этом говорят, <...> если люди жалуются, значит домашнее насилие есть. Значит это не придумали журналисты, это не инспирировано врагами. На самом деле эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать», — считает глава правительства.

Премьер напомнил, что не так давно в уголовную статью о побоях были внесены изменения, которые частично декриминализировали насилие в семье. «Многие считают, что это ситуацию не улучшило, а ухудшило. <...> В любом случае, я думаю, в XXI веке никого не может утешить формула «бьет, значит любит». Это вряд ли выглядит серьезно в нынешнем мире», — отметил он.