Суд арестовал участника акции 27 июля Абаничева

Тверской суд Москвы назначил участнику несогласованной акции 27 июля в Москве Сергею Абаничеву наказание в виде ареста на 15 суток. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

«Назначенное наказание засчитано исполненным в связи с тем, что Абаничев содержался под стражей с 3 августа по 3 сентября 2019 года», — уточнили в суде.

Абаничева задержали в четверг, 5 декабря, и доставили в Тверской ОВД, сообщал ранее его адвокат Федор Сирош.

25-летний Сергей Абаничев впервые был задержан 3 августа после несогласованной акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая пошла в Москве 27 июля. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 212 и ч. 1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти). Следствие утверждало, что Абаничев кинул в сотрудника ОМОНа камень. Сам он настаивал, что это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил. В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное дело о массовых беспорядках в отношении Абаничева и еще четырех фигурантов: Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева.