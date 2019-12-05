Адвокаты двух экс-фигурантов «дела 27 июля» сообщили о новых задержаниях

Московская полиция задержала Даниила Конона и Сергея Абаничева — двух бывших фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, открытого после протестной акции 27 июля в Москве. Теперь им вменяют нарушение статьи Административного кодекса, которая регламентирует проведение публичных мероприятий.

О задержании Конона РБК сообщил его адвокат Григорий Червонный. «Его задержали в десять утра возле метро», — сообщил адвокат. По его словам, Конона отвезли в Тверской ОМВД, где на него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении») за участие в протестной акции 27 июля, а затем отпустили.

Сергея Абаничева задержали в Тверском суде Москвы, сообщил РБК его адвокат Федор Сирош. После задержания Абаничева также доставили в полицию. «Мы в Тверском ОВД, нам дали материалы, ждем протокол об административном правонарушении», — сказал он. По словам юриста, Абаничеву также вменяют участие в несанкционированном митинге 27 июля — ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

22-летний студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон и 25-летний менеджер Сергей Абаничев были фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, открытого после акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Их обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ, то есть вменяли участие в массовых беспорядках.