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Адвокаты двух экс-фигурантов «дела 27 июля» сообщили о новых задержаниях

Московская полиция задержала Даниила Конона и Сергея Абаничева — двух бывших фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках, открытого после протестной акции 27 июля в Москве. Теперь им вменяют нарушение статьи Административного кодекса, которая регламентирует проведение публичных мероприятий.

О задержании Конона РБК сообщил его адвокат Григорий Червонный. «Его задержали в десять утра возле метро», — сообщил адвокат. По его словам, Конона отвезли в Тверской ОМВД, где на него составили протокол по ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении») за участие в протестной акции 27 июля, а затем отпустили.

Сергея Абаничева задержали в Тверском суде Москвы, сообщил РБК его адвокат Федор Сирош. После задержания Абаничева также доставили в полицию. «Мы в Тверском ОВД, нам дали материалы, ждем протокол об административном правонарушении», — сказал он. По словам юриста, Абаничеву также вменяют участие в несанкционированном митинге 27 июля — ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП.

РБК направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Москве.

22-летний студент МГТУ им. Баумана Даниил Конон и 25-летний менеджер Сергей Абаничев были фигурантами уголовного дела о массовых беспорядках, открытого после акции протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму, которая прошла в Москве 27 июля. Их обвиняли по ч. 2 ст. 212 УК РФ, то есть вменяли участие в массовых беспорядках.

Абаничева подозревали в том, что он бросил банку в сторону омоновцев и попал в голову одному из них. Сам Абаничев настаивал, что на самом деле это был пустой пластиковый стаканчик, который он просто выбросил. В суде по аресту Конона следствие никак не конкретизировало его вину.

В начале сентября Следственный комитет прекратил уголовное преследование Абаничева, Конона и еще трех фигурантов дела о беспорядках.

Теги: акции протеста, задержание, новости РБК
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