Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Меркель на саммите в Париже проведет встречи с Путиным и Зеленским

Канцлер Германии Ангела Меркель проведет переговоры с президентами России и Украины, Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, на полях саммита «нормандской четверки». Об этом сообщается на сайте правительства ФРГ.

Она начнет проводить двусторонние переговоры в 15:00 по местному времени (17:00 мск). Сначала канцлер встретится с Путиным, а затем с Зеленским. После этого состоится совместная рабочая сессия в «нормандском формате».

«В результате встречи на высшем уровне федеральное правительство надеется на новый импульс для мирного процесса и на соглашение о дальнейших действиях», — говорится в сообщении.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что президент России проведет двусторонние переговоры с Меркель и с Зеленским, а также со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном.