Кремль узнал о предложении Зеленского о «муниципальной страже» из СМИ

Кремль узнал о предложении Зеленского о «муниципальной страже» из СМИ

Кремль узнал из СМИ об идее президента Украины Владимира Зеленского создать на Донбассе «муниципальную стражу». Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Он отметил, что в связи с этим не считает возможным прокомментировать эту тему. «Будет понедельник, будет встреча четверки, будет предметное, профессиональное обсуждение. И уже по итогам можно будет что-то говорить», — сказал Песков.

Накануне «Еспресо.TV» со ссылкой на участника встречи Зеленского с активистами написал, что президент Украины планирует предложить на саммите «нормандской четверки» идею создания «муниципальной стражи» на Донбассе. По словам украинского лидера, в ее состав должны войти представители ОБСЕ, самопровозглашенных республик региона и украинские нацгвардейцы.

Саммит в «нормандском формате» запланирован на 9 декабря и должен пройти в Париже. Во встрече примут участие лидеры России, Украины, Германии и Франции. В рамках саммита российский президент Владимир Путин впервые встретится со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.