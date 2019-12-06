Директор ФБК Жданов сообщил о своем задержании

Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов сообщил, что его задержали. По словам основателя фонда Алексея Навального, это произошло у офиса организации.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что данными о задержании Жданова не располагают.

В августе Следственный комитет возбудил против ФБК дело о финансовых операциях с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем. В рамках дела у сотрудников ФБК проводили обыски, были арестованы средства на счетах организации и более 100 физических лиц. По версии следствия, в 2014–2018 годах сотрудники ФБК и лица, имеющие отношение к фонду, легализовали через счета организации около 1 млрд руб. В ФБК все обвинения отвергли.

В октябре Минюст признал ФБК иностранным агентом. Свое решение ведомство обосновало тем, что организация занимается политической деятельностью и получала платежи из США и Испании.