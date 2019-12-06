Минсвязь отреагировала на данные о письме про верификацию комментаторов

Минсвязь отреагировала на данные о письме про верификацию комментаторов

В Минсвязи не получали предложения верифицировать авторов комментариев в СМИ, сообщил РБК через пресс-службу замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

О том, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в Минсвязи письмо на имя министра с предложением сделать обязательной верификацию тех, кто оставляет в СМИ комментарии, сообщало RT.

«Нам не известно ни о таком письме, ни о существовании Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей», — сообщил РБК Волин.

По мнению автора инициативы, о которой писало RT, сейчас пользователи Сети могут оставлять записи под вымышленными именами, в том числе распространяя недостоверную или запрещенную информацию на страницах СМИ, что может грозить интернет-изданию штрафом или иным наказанием. Чтобы этого избежать, они предлагают ввести необходимую авторизацию для комментаторов через портал госуслуг.