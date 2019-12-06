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Минсвязь отреагировала на данные о письме про верификацию комментаторов

В Минсвязи не получали предложения верифицировать авторов комментариев в СМИ, сообщил РБК через пресс-службу замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.

О том, что Ассоциация профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров направила в Минсвязи письмо на имя министра с предложением сделать обязательной верификацию тех, кто оставляет в СМИ комментарии, сообщало RT.

«Нам не известно ни о таком письме, ни о существовании Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей», — сообщил РБК Волин.

По мнению автора инициативы, о которой писало RT, сейчас пользователи Сети могут оставлять записи под вымышленными именами, в том числе распространяя недостоверную или запрещенную информацию на страницах СМИ, что может грозить интернет-изданию штрафом или иным наказанием. Чтобы этого избежать, они предлагают ввести необходимую авторизацию для комментаторов через портал госуслуг.

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Роскомнадзор заявил об отсутствии претензий к РБК

В конце ноября Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, распространявших недостоверную информацию. В опубликованном перечне оказалось и сообщество РБК во «ВКонтакте» — из-за двух комментариев пользователей соцсети к посту о происшествии 1 июня 2019 года. В ведомстве пояснили, что это относится только к комментариям пользователей социальной сети, и не имеют претензий к РБК.

Позднее ведомство пообещало изменить форму списка ресурсов, распространяющих фейковую информацию, чтобы избежать ошибочных толкований.

Теги: Минсвязи, фейк, верификация
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