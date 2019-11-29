Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 ноября
USD ЦБ: 64,08 (-0,02) Quote, 12:48
Курс евро на 30 ноября
EUR ЦБ: 70,55 (-0,03) Quote, 12:48
Почему нельзя делить людей на миллениалов и бэби-бумеров — Bloomberg Pro, 16:30 Самый дорогой футболист «Зенита» тренируется с другой командой Спорт, 16:19 МВД нашло замену наказанному за фото из дела Голунова пресс-секретарю Общество, 16:17 Власти Подмосковья закрыли мусорный полигон в Коломне Общество, 16:15 В Совфеде ответили на предложение продлить время продажи российского вина Общество, 16:15 Умножение делением: что может дать обычным людям шеринг в сфере b2b Тренды, 16:15 Как очищают от пластикового мусора реки и каналы в Нидерландах Партнерский материал, 16:15 Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов Общество, 16:12 Япония впервые экстрадировала в Россию фигуранта уголовного дела Политика, 16:04 Тедеско ответил на слова Дзюбы про войну в игре «Зенита» и «Спартака» Спорт, 16:02 Как сделать социальный проект еще и прибыльным Pro, 16:02 Михалков подал в суд ради признания образа Никиты Бесогона своим брендом Общество, 16:00 Игорь Рыбаков и Алексей Сергиенко — о троне с $1 млн и энергии денег Стиль, 15:51 «Аэрофлот» увеличил прибыль вдвое в третьем квартале Бизнес, 15:48
Общество ,  
0 
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Как отмечается в сообщении ведомства, в перечень были включены информационные источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требованиях Генеральной прокуратуры.

В опубликованный ведомством список вошли 27 ресурсов, в том числе блоги и группы в социальных сетях, а также YouTube-каналы. Так, например, в список попали сообщества Mash, MDK и «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте».

Общество
Роскомнадзор решил создать список интернет-страниц с фейковыми новостями

О планах создать соответствующий перечень стало известно в сентябре этого года. В докладе главы ведомства Александра Жарова отмечалось, что список будет содержать адреса страниц, на которых публикуются недостоверные факты, а также их описание.

В марте текущего года президент России Владимир Путин утвердил закон, предусматривающий блокировку фейковых новостей.

Так, за первое распространение фейка гражданам грозит штраф до 100 тыс. руб., юрлицам — до 500 тыс. руб. За повторное нарушение — до 300 тыс. руб. и до 1 млн руб. соответственно. В случае если фейковые новости привели к причинению вреда здоровью или массовому нарушению общественного порядка и безопасности — до 400 тыс. и 1,5 млн руб. соответственно. 

Теги: Роскомнадзор, фейковые новости
Материалы по теме
Роскомнадзор решил создать список интернет-страниц с фейковыми новостями
Общество
В России назначили первый штраф за фейковые новости
Общество
Роскомнадзор с начала года удалил 58 оскорбляющих государство материалов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter