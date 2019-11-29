Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

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Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.

Как отмечается в сообщении ведомства, в перечень были включены информационные источники, которые дважды или чаще упоминались в направленных в Роскомнадзор требованиях Генеральной прокуратуры.

В опубликованный ведомством список вошли 27 ресурсов, в том числе блоги и группы в социальных сетях, а также YouTube-каналы. Так, например, в список попали сообщества Mash, MDK и «Лентач» в социальной сети «ВКонтакте».

О планах создать соответствующий перечень стало известно в сентябре этого года. В докладе главы ведомства Александра Жарова отмечалось, что список будет содержать адреса страниц, на которых публикуются недостоверные факты, а также их описание.