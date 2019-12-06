Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Первоначально задержанному вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), но затем это обвинение сняли, а самого студента перевели из следственного изолятора под домашний арест. Однако позднее на него завели новое уголовное дело — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Жуков — автор политического видеоблога.

Прокуратура потребовала приговорить студента к четырем годам колонии. Личные поручительства за него подписали 612 человек.