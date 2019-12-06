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«Дело 27 июля» ,  
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Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Жуков совершил публичные призывы к экстремистской ненависти», — говорится в приговоре. «Вина подсудимого, несмотря на непризнание, подтверждается», — постановила судья Светлана Ухналева

Общество
Вынесение приговоров по «московскому делу». Главное

Студент ВШЭ Егор Жуков участвовал в несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в Москве. Его задержали 2 августа.

Фотогалерея 
Вынесение приговора студенту Егору Жукову. Фоторепортаж

Первоначально задержанному вменили участие в массовых беспорядках (ст. 212 УК), но затем это обвинение сняли, а самого студента перевели из следственного изолятора под домашний арест. Однако позднее на него завели новое уголовное дело — о призывах к экстремистской деятельности в интернете (ст. 280 УК). Жуков — автор политического видеоблога.

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Егор Жуков выступил с последним словом в суде

Прокуратура потребовала приговорить студента к четырем годам колонии. Личные поручительства за него подписали 612 человек.

Теги: экстремизм, студент, Москва, суд
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