Суд признал виновным фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова

Кунцевский районный суд Москвы признал виновным студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова в призывах к экстремизму в рамках «дела 27 июля». Об этом сообщает корреспондент РБК.
«Жуков совершил публичные призывы к экстремистской ненависти», — говорится в приговоре. «Вина подсудимого, несмотря на непризнание, подтверждается», — постановила судья Светлана Ухналева
Студент ВШЭ Егор Жуков участвовал в несогласованной акции протеста в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму, которая прошла 27 июля в Москве. Его задержали 2 августа.