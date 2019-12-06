В Петербурге при пожаре в коммуналке погиб мужчина

В Петербурге при пожаре в коммуналке погиб мужчина

Пожар произошел в коммунальной квартире в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В результате погиб мужчина, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МЧС.

Возгорание произошло в доме №51 на Кронверкском проспекте в 04:20 мск 6 декабря, в квартире на втором этаже трехэтажного дома. В комнате коммунальной квартиры загорелась обстановка на площади 10 кв. м. Спустя почти час пожар ликвидировали.

Пожарные вынесли из квартиры мужчину 1946 года рождения. «К сожалению, спасти его не удалось, мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи», — сказали в пресс-службе МЧС.

В начале декабря в Петербурге загорелись шестикомнатная коммунальная квартира и чердак в жилом доме. На первом этаже здания находится детский сад, из него эвакуировали 39 детей и 13 сотрудников. Из дома также вывели 35 жильцов.