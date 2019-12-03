МЧС опубликовало видео пожара в ангаре в Петербурге

МЧС предоставило РБК видео с места пожара в ангаре в Санкт-Петербурге.

На кадрах видны полностью сгоревший ангар, клубы дыма, а также пожарные, которые пытаются потушить огонь.

Видео: ГУ МЧС по Санкт-Петербургу

Как сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о возгорании по адресу: Пушкинский район, Московское шоссе, д. 54, поступило в 2:13 (совпадает с московским) 3 декабря. По данным ведомства, пожар охватил всю площадь здания, которая составляет 12 тыс. кв. м. При этом обрушились конструкции ангара. В 2:59 ранг пожара увеличили до четвертого, на место возгорания направили пожарный поезд и химико-радиометрическую лабораторию. К тушению пожара были привлечены 220 человек и 49 единиц техники. Уточняется, что в 7:59 пожар локализован на площади 12 тыс. кв. м. Информация о пострадавших в ведомство не поступала.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на начальника ГУ МЧС России по Петербургу Алексея Аникина, в ангаре хранились каучук, а также фанера и другие строительные материалы.