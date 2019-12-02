В Петербурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 39 детей

В Санкт-Петербурге пожарные эвакуировали 39 детей и 13 человек персонала из детского сада, расположенного на первом этаже жилого дома, из-за возгорания в одной из квартир. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС России.

Инцидент произошел на 8-й Советской улице. В пресс-службе уточнили, что из дома также были эвакуированы 35 жильцов.

«Горит квартира на шестом этаже шестиэтажного жилого дома. Есть угроза распространения. Из горящей квартиры эвакуирован один человек, передан для осмотра бригаде 03», — сообщили в ведомстве.

На сайте главка МЧС по Петербургу уточняется, что пожар произошел в шестикомнатной коммунальной квартире и на чердаке, его площадь составила 50 кв. м. В 13:22 возгорание локализовали.

Эвакуированных из детского сада детей и персонал разместили на второй площадке другого дошкольного учреждения, уточняет ТАСС.