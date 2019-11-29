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В Ленобласти задержали двух подозреваемых в поджоге дома XIX века

В Ленинградской области полицейские задержали двух подозреваемых в поджоге исторического дома купца Калязина в Волховском районе. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области. Здание считается объектом культурного наследия.

Согласно сообщению, информация о пожаре и возможном поджоге поступила 27 ноября. Сотрудники полиции задержали 18-летних юношу и девушку, которые живут в районе исторического дома. Мотивы их поступка пока не известны.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 243 УК РФ (уничтожение или повреждение объектов культурного наследия). Сейчас подозреваемым избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Пожар в доме XIX века произошел 27 ноября. Директор Староладожского музея-заповедника Людмила Губчевская сообщала ТАСС, что возгорание возникло в доме купца Александра Калязина, в результате никто не пострадал. Директор отметила, что ранее в доме, где произошел пожар, находилась экспозиция музея, но ее перенесли из-за аварийного состояния здания. Сейчас оно к музею не относится.

20 ноября в Татарстане задержали женщину, которая подозревается в поджоге часовни Казанской иконы Божьей Матери. Она призналась в преступлении. По данным МВД, женщина с 2010 года состоит на учете у психиатра.

Теги: Ленинградская область, поджог, музей
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