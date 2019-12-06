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Три человека погибли в аварии на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Два автомобиля столкнулись в Тобольском районе Тюменской области. В результате погибли три человека, сообщили РБК в региональном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, еще два человека пострадали. Авария произошла на 306-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск около 08:00 по местному времени (06:00 мск). Столкнулись машины Hyundai и Lada Priora.

«По предварительным данным, водитель автомобиля Lada выполнял маневр обгона», — сообщили в УГИБДД.

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Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге

Погибшие находились в автомобиле Lada Priora, рассказали в ведомстве, в том числе водитель. Травмы получили водитель и пассажир Hyundai.

Накануне авария произошла в Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе. Водитель Audi A7 столкнулся со стоящей перед пешеходным переходом машиной Mercedes-Benz, после чего наехал на препятствие и выехал на газон разделительной полосы. Затем он задел еще 13 машин. По данным регионального управления ГИБДД, водитель Audi A7 был в состоянии алкогольного опьянения.

Теги: новости РБК, Тюменская область, ДТП
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