В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин

В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин

В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе произошло ДТП с участием 13 автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ГИБДД, инцидент произошел около 9:50 по местному времени (совпадает с мск) у дома №6 на Выборгском шоссе.

Водитель автомобиля Audi A7 въехал в стоящий перед пешеходным переходом автомобиль Mercedes-Benz, от удара наехал на препятствие, выехал на газон разделительной полосы и «по касательной» задел 13 машин.

В результате аварии пострадали два человека: водитель и пассажир Audi A7. Они получили травмы средней степени тяжести.

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