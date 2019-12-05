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Появилось видео ДТП с участием 13 машин в Петербурге

В Сети появилось видео аварии с участием 13 машин в Санкт-Петербурге, которая произошла утром 5 декабря. Его опубликовали в социальной сети «ВКонтакте».

Видео: spb_today / VK

На кадрах ролика видно, как автомобиль заезжает на газон, сносит дорожный знак и на высокой скорости мчится дальше.

ДТП с участием 13 автомобилей на Выборгском шоссе Санкт-Петербурге произошло утром 5 декабря. По информации ГИБДД, автомобиль Audi A7 въехал в остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль Mercedes-Benz, после чего вылетел на газон и «по касательной» задел 13 машин. В результате аварии пострадали только двое пассажиров Audi A7 — мужчина и девушка, у них травмы средней тяжести.

Позднее в ГИБДД сообщили, что виновник аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, там уточнили, что машина была подменной, пояснив, что речь идет об автомобиле, который автосалоны дают во время ремонта стоящей на гарантии машины.

Теги: авария, Петербург
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В Петербурге произошло ДТП с участием 13 машин
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