ДТП с 13 машинами в Петербурге спровоцировал пьяный водитель

Управлявший автомобилем Audi A7 мужчина, из-за которого произошла авария с участием 13 машин на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщили РБК в пресс-службе ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«В результате проведенного медицинского освидетельствования подтверждено, что водитель автомобиля Audi управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения — 0,518 мг/л. Допустимо 0,16 мг/л», — рассказали в ведомстве.

В ГИБДД также уточнили, что за рулем находился мужчина, а не девушка, как сообщалось ранее. «Очевидцы подумали, что была женщина за рулем, потому что на кадрах видно, что она выходит первая, но выходит она с пассажирского сиденья», — пояснили там. В ведомстве добавили, что находившиеся в салоне автомобиля мужчина и женщина не были пристегнуты. Из-за этого девушка вылетела из машины.

Кроме того, в ГИБДД сообщили, что машина была подменной.

«Машина была из автосалона. Автомобиль использовался не для тест-драйва. Это подменный автомобиль», — пояснили в пресс-службе. Там добавили, что речь идет о ситуации, когда автомобиль, стоящий на гарантии, выходит из строя, и автосалоны, пока машина ремонтируется, дают на время подменный автомобиль.