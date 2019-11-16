В Госдуме оценили перспективы идеи о минимальной зарплате для бюджетников

Законопроект о минимальном уровне заработной платы для работников бюджетной сферы вряд ли будет поддержан правительством. Об этом РБК заявил глава комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

«Учитывая, что это не первый проект закона на подобную тематику, и зная позицию правительства, которая является полагающей для принятия решения партией большинства, полагаю, что перспектив нет», — сказал Нилов. При этом он отметил, что сам поддерживает идею повышения зарплаты бюджетникам. «Я за то, чтобы врачам и учителям поднимали зарплаты и достойно оплачивали их труд», — добавил политик.

Законопроект о минимальном уровне зарплаты бюджетников ранее в Госдуму внес парламент Республики Северная Осетия — Алания. Согласно документу, минимальная зарплата для бюджетников должна быть установлена не ниже двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Это касается работников в сфере медицины и преподавания, а также сотрудников в области культуры, науки и социальной сферы, трудящихся в государственном или муниципальном учреждении.