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Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины.

В ходе беседы лидеры двух стран скоординировали позиции преддверии встречи в «нормандской формате».

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Зеленский назвал диалог по Донбассу без Путина бегом на месте

Саммит «нормандской четверки» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже. Главной темой переговоров станет урегулирование ситуации в Донбассе и процедура закрепления за регионом особого статуса.

Владимир Зеленский заявил назвал основными целями Киева на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и перемирие в Донбассе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прорыва в российско-украинских отношениях на «нормандском» саммите ждать не стоит. Песков также напомнил о состоявшихся между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским телефонных разговорах. Пресс-секретарь Путина назвал эти беседы «конструктивным общением».

Теги: Украина, Франция, Владимир Зеленский, Эмманюэль Макрон, телефонный разговор
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