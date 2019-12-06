Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Зеленский и Макрон обсудили подготовку к встрече в «нормандском формате»

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Французской республики Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщается на официальном сайте главы Украины.

В ходе беседы лидеры двух стран скоординировали позиции преддверии встречи в «нормандской формате».

Саммит «нормандской четверки» с участием лидеров России, Украины, Франции и Германии пройдет 9 декабря в Париже. Главной темой переговоров станет урегулирование ситуации в Донбассе и процедура закрепления за регионом особого статуса.

Владимир Зеленский заявил назвал основными целями Киева на предстоящей встрече масштабный обмен пленными и перемирие в Донбассе.