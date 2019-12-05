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Оператор «Северного потока-2» сообщил об активизации укладки труб

Работы по укладке труб газопровода «Северный поток-2» активизировались. Об это журналистам сообщил глава австрийской OMV AG (партнер «Газпрома» по проекту) Райнер Зеле, пишет ТАСС.

По его словам, прогресс в укладке газопровода будет зависеть от погодных условий. 

Говоря о возможных санкциях США против «Северного потока-2», Зеле указал, что они являются сигналом для европейских стран, который их политики не могут принять. «Я думаю, только европейские политики имеют право строить необходимые рамки и решать, будут они или нет импортировать газ и другие энергоресурсы», — сказал он.

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3 декабря заместитель госсекретаря Дэвид Хейл заявил, что с помощью дипломатических мер США удалось замедлить строительство газопровода. По его словам, если дальнейшие дипломатические шаги не помогут достичь цели, США рассмотрят возможность введения санкций.

4 декабря американский президент Дональд Трамп во время саммита НАТО в Лондоне сообщил, что власти США еще не определились насчет ограничительных мер в отношении «Северного потока-2». 

Газопровод «Северный поток-2» должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря. Его плановая мощность составляет 55 млрд куб. м газа в год.

Теги: строительство, «Северный поток-2»
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