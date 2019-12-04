Трамп ответил на вопрос о введении санкций против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не определился насчет санкций против проекта газопровода «Северный поток-2». Его слова со встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время саммита НАТО в Лондоне передает Handelsblatt.

«Мы на самом деле это еще не определили», — ответил американский президент на вопрос журналиста, собираются ли США ввести санкции против газопровода. По его словам, «проблему» Германия должна решить самостоятельно.

Ранее, 3 декабря, заместитель госсекретаря по политическим делам Дэвид Хейл заявил, что США удалось добиться замедления реализации «Северного потока-2» при помощи дипломатических мер. По его словам, если с помощью дипломатии страна не сможет остановить проект, тогда против него могут ввести санкции.

В конце ноября положение о санкциях против компаний, которые участвуют в строительстве газопровода «Северный поток-2», решили добавить к законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год. Председатель комитета сената США по международным делам Джим Риш пояснял, что такая мера должна убедить компании остановить работу над газопроводом.