Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже

Формат двусторонних переговоров будет зависеть от графика работы на встрече в «нормандском формате». В любом случае в Кремле рассчитывают на то, что президентам России и Украины удастся поговорить

Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский намерены пообщаться в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, однако многое будет зависеть от графика работы. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

«Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Помощник президента также добавил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

О возможной двусторонней встрече в этой же передаче рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - сказал он. Песков добавил, что о том, каким будет формат, договоренность будет достигнута уже ближе к самой встрече.