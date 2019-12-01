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Кремль назвал условие для встречи Путина и Зеленского в Париже
Формат двусторонних переговоров будет зависеть от графика работы на встрече в «нормандском формате». В любом случае в Кремле рассчитывают на то, что президентам России и Украины удастся поговорить
Владимир Зеленский (Фото: Стрингер / РИА Новости)

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский намерены пообщаться в ходе саммита «нормандской четверки» в Париже, однако многое будет зависеть от графика работы. Об этом в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» заявил помощник главы Российского государства Юрий Ушаков.

«Все зависит от того, как будет складываться ситуация», — цитирует Ушакова «Интерфакс».

Помощник президента также добавил, что главы государств «могут отойти в сторонку вдвоем и поговорить там 30 минут, а могут полтора часа».

О возможной двусторонней встрече в этой же передаче рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Так или иначе Путин и Зеленский пообщаются. В случае Путина и Зеленского это гораздо важнее, чем антураж встречи", - сказал он. Песков добавил, что о том, каким будет формат, договоренность будет достигнута уже ближе к самой встрече.

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По словам пресс-секретаря российского президента, на встрече могут быть подняты также ключевые проблемные вопросы. В частности, Песков отметил, что Путин и Зеленский могут обсудить ситуацию с контрактом по транзиту газа через территорию Украины.

Ранее Песков предлагал не завышать ожидания от парижского саммита. Важной частью переговоров он называл обсуждение вопроса об особом статусе Донбасса — составной части минских соглашений.

Саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. На нем должна состояться первая официальная встреча Путина с Зеленским. Последний раз лидеры России и Украины проводили двустороннюю встречу в 2016 году. Тогда в ходе встречи «четверки» Владимир Путин и Петр Порошенко говорили больше 40 минут.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Владимир Путин, Владимир Зеленский
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