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Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству

Обвинения Берлина в причастности Москвы к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Трансляция размещена на странице ведомства в Twitter.

Он напомнил, что между странами существуют каналы для общения между правоохранительными органами, которыми необходимо пользоваться.

«Если наши немецкие партнеры будут заявлять, что, по их мнению, Россия сотрудничала недостаточно, мне неизвестно, на чем они свои оценки основывают», — отметил Лавров.

По его словам, 5 декабря на совете министров иностранных дел в ОБСЕ некоторые страны вспомнили трагедию с малайзийским Boeing 777. Коллега Лаврова из Нидерландов вновь заявлял, что Москва не сотрудничает с международной следственной группой. Российский министр отметил, что Россию в эту группу не приглашали, а также что Москва предоставила большое количество фактов, которые по своему качеству и количеству превосходили все другие данные, внесенные другими странами. На это, по словам Лаврова, международное сообщество ответило, не обращая внимания на все факты, что ждет признания от России в совершении данного преступления.

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«Если наши германские партнеры взяли это за образец, то, наверное, у нас ничего с ними не получится. Так разговаривать ни с кем нельзя, а тем более с Россией», — заключил Лавров.

В Берлине 23 августа произошло убийство участника второй чеченской войны и войны 2008 года с Грузией Торнике К. — боевика, получившего убежище в ФРГ. Немецкая сторона утверждает, что его убийство могло быть организовано российскими властями.

В среду, 4 декабря, Германия объявила двух сотрудников российского посольства персонами нон грата из-за того, что, по мнению немецкой стороны, Россия не принимает достаточного участия в расследовании убийства Торнике К. Следователи сообщали, что обвиняемым по этому делу проходит гражданин России.

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Авиакатастрофа с малайзийским Boeing 777, который выполнял рейс Амстердам — Куала-Лумпур, произошла 17 июля 2014 года над Восточной Украиной. В результате погибли 298 человек, находившиеся на борту. Результаты расследования показали, что причиной катастрофы стало попадание ракеты «земля — воздух», запущенной из установки «Бук».

Международная следственная группа (JIT), которая ведет расследование причин катастрофы, 19 июня назвала первых подозреваемых, среди которых оказались три гражданина России Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов и Сергей Дубинский, а также один гражданин Украины Леонид Харченко.

Россия отрицает свою вину. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что JIT не учитывает предоставленные российской стороной данные.

Теги: Сергей Лавров, обвинения, Германия, убийство
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