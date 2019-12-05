Лавров ответил на обвинения Берлина в причастности России к убийству

Обвинения Берлина в причастности Москвы к убийству грузинского гражданина в Германии неприемлемы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров совета министров иностранных дел ОБСЕ в Братиславе. Трансляция размещена на странице ведомства в Twitter.

Он напомнил, что между странами существуют каналы для общения между правоохранительными органами, которыми необходимо пользоваться.

«Если наши немецкие партнеры будут заявлять, что, по их мнению, Россия сотрудничала недостаточно, мне неизвестно, на чем они свои оценки основывают», — отметил Лавров.

По его словам, 5 декабря на совете министров иностранных дел в ОБСЕ некоторые страны вспомнили трагедию с малайзийским Boeing 777. Коллега Лаврова из Нидерландов вновь заявлял, что Москва не сотрудничает с международной следственной группой. Российский министр отметил, что Россию в эту группу не приглашали, а также что Москва предоставила большое количество фактов, которые по своему качеству и количеству превосходили все другие данные, внесенные другими странами. На это, по словам Лаврова, международное сообщество ответило, не обращая внимания на все факты, что ждет признания от России в совершении данного преступления.