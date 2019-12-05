МИД объявил советника посольства Болгарии персоной нон грата

Министерство иностранных дел России вручило послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину ноту об объявлении советника посольства персоной нон грата. Об этом говорится в сообщении ведомства.

В сообщении указывается, что решение является зеркальной мерой на объявление персоной нон грата российского дипломата в Болгарии в октябре этого года.

5 декабря о решении российских властей выслать болгарского дипломата сообщили СМИ Болгарии. По информации агентства Vesti.bg, болгарский дипломат, объявленный в России персоной нон грата, находится в том же ранге, что и российский, высланный из Болгарии в конце октября.

МИД Болгарии вручил российскому посольству ноту о признании сотрудника дипмиссии персоной нон грата 29 октября. В России в ответ сообщили, что страна оставляет за собой право на принятие ответных мер. 28 октября в прокуратуре Болгарии заподозрили первого секретаря посольства России в шпионаже. По данным ведомства, он собирал и передавал иностранному государству информацию, которая составляет гостайну, с сентября 2018 года.