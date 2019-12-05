Россия объявила персоной нон грата болгарского дипломата

Соответствующую ноту послу республики в Москве вручили 5 декабря, сообщают болгарские СМИ

Атанас Крыстин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Министерство иностранных дел России объявило персоной нон грата одного из сотрудников посольства Болгарии в Москве, сообщают болгарские СМИ со ссылкой на внешнеполитическое ведомство своей страны.

Как сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА), соответствующая нота была вручена 5 декабря послу Болгарии в России Атанасу Крыстину, который был вызван в российский МИД.

Агентство Vesti.bg отмечает, что болгарский дипломат, который должен покинуть Россию в течение 24 часов, находится в том же ранге, что и российский, объявленный персоной нон грата властями Болгарии в конце октября 2019 года.

«Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — комментировало тогда решение Софии посольство России.