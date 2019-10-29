МИД Болгарии объявил российского дипломата персоной нон грата

Российское посольство получило от МИД Болгарии ноту о признании сотрудника дипмиссии персоной нон грата, сообщается на странице дипмиссии в Twitter.

«Дипломат покинет страну пребывания в указанный в ноте срок. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных мер», — заявили в посольстве.

28 октября стало известно, что прокуратура Болгарии заподозрила в шпионаже первого секретаря российского посольства. По данным надзорного ведомства, сотрудник дипмиссии с сентября 2018 года проводил тайные встречи с гражданами страны, в том числе с высокопоставленными чиновниками, у которых есть доступ к секретной информации о Болгарии, ЕС и НАТО. О расследовании был уведомлен глава МИД России Сергей Лавров.

Должность первого секретаря посольства занимают девять человек, следует из данных на сайте российской дипмиссии.

По данным МИД Болгарии, подозреваемый в шпионаже уже покинул страну.