Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика шерингаПочитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Экономика шеринга
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 63,81 (-0,38) Quote, 12:36
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 70,72 (-0,38) Quote, 12:36
Личный опыт: я живу в частном доме РБК и Элитная недвижимость, 15:55 Госдума приняла закон о штрафах за нарушения для СМИ—иностранных агентов Технологии и медиа, 15:49 Совет судей отказался от идеи наказания СМИ за критические публикации Общество, 15:49 На конференции GroupM представили прогноз для рынка рекламы на 2020 год Пресс-релиз, 15:48 Альянс несогласных: как НАТО пережила юбилейный саммит Мнение, 15:48 ГИБДД заявила о планах отменить штрафные баллы в экзамене на права Общество, 15:41 Медведев посоветовал не идеализировать СССР Общество, 15:36 МОЭК подала иск к собственнику кинотеатра «Соловей» Общество, 15:30 Как сделать продающий сайт или приложение РБК и Microsoft, 15:26 Российские гандболистки выиграли четвертый подряд матч на чемпионате мира Спорт, 15:18 Греф ответил на опасения о перегибах на местах в Сбербанке после утечки Финансы, 15:17 ОЭСР назвала проблемы участия России в международных налоговых спорах Экономика, 15:13 От Абызова и двух сотрудников его бывшей компании потребовали ₽34 млрд Бизнес, 15:08 Модели не требуются: как «585 Золотой» искала идеального продавца Pro, 15:06
Общество ,  
0 
МОЭК подала иск к собственнику кинотеатра «Соловей»

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Киноцентр», которое займется строительством нового здания на месте кинотеатра «Соловей». Это следует из материалов картотеки судебных дел, внимание на которые первыми обратили «Ведомости».

Суд зарегистрировал заявление и назначил предварительное судебное заседание на 13 января 2020 года. Из определения суда следует, что иск направлен на взыскание с АО «Киноцентр» задолженности в размере 46,9 млн руб. и неустойки в размере 2,2 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Как сообщили РБК в пресс-службе МОЭК, 20 мая 2019 года компания заключила с АО «Киноцентр» договор о подключении к системе теплоснабжения нового объекта капитального строительства, расположенного по адресу ул. Дружинниковская, вл. 15. По этому адресу находится киноцентр «Соловей», к сносу которого АО «Киноцентр» приступило накануне.

Фотогалерея 
Начало сноса киноцентра «Соловей». Фоторепортаж

Согласно документу компания должна была осуществить платеж, но не сделала этого, заявили в МОЭК. В пресс-службе отметили, что 6 сентября МОЭК направила АО «Киноцентр» претензию о взыскании задолженности, а 28 ноября обратилась с иском в суд.

РБК направил запрос в АО «Киноцентр».

АО «Киноцентр» получила разрешение на строительство многофункционального жилого комплекса на месте «Соловья». Собственник здания Вадим Меркин объяснил, что кинотеатр необходимо снести, так как он не отвечает требованиям безопасности. По его словам, противопожарная безопасность здания находится «на нуле», а в большинстве залов есть только один проход и ряды кресел вплотную примыкают к стене помещения.

В новом здании, которое будет построено на месте «Соловья», планируют открыть детский реабилитационный центр с бассейном и тренажерными залами. На первом этаже планируют открыть кафе, а на втором — выставочную галерею. Также АО «Киноцентр» собирается открыть в новом здании пять кинозалов, два из которых будут предусмотрены для показа фильмов детям и подросткам.

Последний сеанс в «Соловье» прошел 2 декабря. Показ фильма Чарли Чаплина «Великий диктатор» начался в 20:20. Этот фильм также показывали на открытии большого зала «Соловья» 1 марта 1989 года.

Теги: МОЭК, кинотеатр, иск, новости РБК
Материалы по теме
В Москве начали сносить кинотеатр «Соловей»
Общество
Начало сноса киноцентра «Соловей». Фоторепортаж
Общество
Собственник «Соловья» объяснил причину сноса кинотеатра
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter