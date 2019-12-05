МОЭК подала иск к собственнику кинотеатра «Соловей»

Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК, входит в «Газпром энергохолдинг») подала иск в Арбитражный суд Москвы к АО «Киноцентр», которое займется строительством нового здания на месте кинотеатра «Соловей». Это следует из материалов картотеки судебных дел, внимание на которые первыми обратили «Ведомости».

Суд зарегистрировал заявление и назначил предварительное судебное заседание на 13 января 2020 года. Из определения суда следует, что иск направлен на взыскание с АО «Киноцентр» задолженности в размере 46,9 млн руб. и неустойки в размере 2,2 млн руб. РБК направил запрос в пресс-службу Арбитражного суда Москвы.

Как сообщили РБК в пресс-службе МОЭК, 20 мая 2019 года компания заключила с АО «Киноцентр» договор о подключении к системе теплоснабжения нового объекта капитального строительства, расположенного по адресу ул. Дружинниковская, вл. 15. По этому адресу находится киноцентр «Соловей», к сносу которого АО «Киноцентр» приступило накануне.

Согласно документу компания должна была осуществить платеж, но не сделала этого, заявили в МОЭК. В пресс-службе отметили, что 6 сентября МОЭК направила АО «Киноцентр» претензию о взыскании задолженности, а 28 ноября обратилась с иском в суд.