Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

Число пострадавших при пожаре в колледже Одессы выросло до 21

Количество пострадавших при пожаре в одесском Колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса увеличилось до 21 человека. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

Представитель муниципального департамента здравоохранения Алла Калеева также сообщила, что в больницах находится 21 человек, пишет «Думская». Среди них — девять несовершеннолетних студентов и пятеро пожарных. При этом один из сотрудников противопожарной службы и один учащийся находятся в тяжелом состоянии. У них диагностированы отравление продуктами горения и ожоги.

По данным пресс-службы ГСЧС Одесской области, которые приводит УНИАН, пожар в колледже локализован на площади 4 тыс. кв. м.

Ранее сообщалось, что одна из пострадавших при пожаре в колледже умерла в больнице. Погибшая, женщина 1976 года рождения, была преподавателем колледжа.