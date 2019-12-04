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Венгрия не допустит Украину в НАТО до восстановления прав нацменьшинств

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт собирается блокировать вступление Украины в НАТО до тех пор, пока в Закарпатье не восстановят право украинских венгров обучаться на родном языке. Об этом он заявил на саммите НАТО в Лондоне, передает Reuters.

«Мы не просим никаких дополнительных прав для венгров в Закарпатье, только тех, которые они имели раньше», — пояснил он. Сийярто отметил, что Венгрия готова к проведению консультаций с Украиной по этому вопросу.

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Володин заявил о просьбе Венгрии помочь защитить диаспору на Украине

В начале декабря председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Национальное собрание Венгрии попросило Госдуму помочь в решении вопроса защиты прав нацменьшинств на Украине. По его словам, парламент Венгрии предложил объединить усилия для восстановления прав меньшинств, в первую очередь на изучение языка. В Киеве в ответ на это заявили, что Венгрия не обращалась к России по этому вопросу, и отметили, что Киев и Будапешт являются партнерами, которые могут самостоятельно решить все вопросы.

Новый закон об образовании, ограничивающий право нацменьшинств на обучение на родном языке, приняли в Киеве в 2017 году. В июне 2018 года Венгрия заблокировала работу комиссии Украина — НАТО, поставив Киеву три условия. Они касались права обучения на родном языке и налаживания диалога властей Украины с представителями венгерской диаспоры.

Теги: Венгрия, Украина, НАТО, меньшинства
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