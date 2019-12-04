«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины

В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка. Ее вновь подала компания «Силовые машины», бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Вскрытие прошло. Поступила одна заявка от «Силовых машин», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время идет процесс изучения поступившей заявки. Протокол с результатами будет опубликован позже, уточнили в ведомстве.

Как отмечает ТАСС, на первый конкурс была подана одна заявка. Тогда она также поступила от «Силовых машин». Однако в Минпромторге заявили о необходимости провести повторный конкурс, поскольку заявка от «Силовых машин» с объемом 5 млрд руб. содержала недостаточно информации для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта.