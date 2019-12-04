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«Силовые машины» стали единственным заявителем по субсидиям на турбины

В рамках повторного конкурса на получение субсидий на разработку газовых турбин большой мощности поступила лишь одна заявка. Ее вновь подала компания «Силовые машины», бенефициаром которой является Алексей Мордашов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.

«Вскрытие прошло. Поступила одна заявка от «Силовых машин», — говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что в настоящее время идет процесс изучения поступившей заявки. Протокол с результатами будет опубликован позже, уточнили в ведомстве.

Бизнес
«Силовые машины» сделают газовые турбины на замену Siemens

Как отмечает ТАСС, на первый конкурс была подана одна заявка. Тогда она также поступила от «Силовых машин». Однако в Минпромторге заявили о необходимости провести повторный конкурс, поскольку заявка от «Силовых машин» с объемом 5 млрд руб. содержала недостаточно информации для проведения экспертным советом научно-технической экспертизы проекта.

В Минпромторге сообщали, что победитель конкурса должен будет реализовать комплексный проект по созданию производства газовых турбин в диапазоне 60–80 МВт и 150–180 МВт с коэффициентом полезного действия (КПД) не менее 35%. Как уточнили в министерстве, всего на поддержку создания российских газовых турбин в диапазонах 40–80 МВт и 150–190 МВт планируется направить 7 млрд руб. субсидий.

В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым. После этого Мордашов попросил правительство поручить «Силмашу» создать отечественный аналог газовых турбин Siemens. Бизнесмен оценил проект примерно в 15 млрд руб. и половину попросил из бюджета. Государство решило разыграть эти деньги на конкурсе.

Бизнес
Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России

В августе того же года президент России Владимир Путин поручил в 2019 году выделить 3 млрд руб. компании «Силовые машины» на разработку газовых турбин большой мощности.

«Силовые машины» планируют собирать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), рассказывали источники РБК. В России уже много лет пытаются локализовать производство и другой турбины, мощностью 110 МВт. Это отдельный проект, в котором «Силовые машины» пока не участвуют, но государству нужны все три турбины — мощностью 65, 110 и 160 (или 170) МВт, объяснял один из собеседников РБК.

Теги: «Силовые машины», газовые турбины
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