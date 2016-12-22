«Силовые машины» сделают газовые турбины на замену Siemens

Отвечать за создание российских газовых турбин будут попавшие под санкции «Силовые машины» Алексея Мордашова. На этот проект он просил 7,5 млрд руб., но решение о размере господдержки пока не принято, заявил РБК Дмитрий Козак

Фото: Светлана Холявчук / Интерпресс / ТАСС

Поддержка для Мордашова

Разработка «дорожной карты» по импортозамещению производства газовых турбин находится «в завершающей стадии». Предполагается, что ее будут реализовывать «Силовые машины» Алексея Мордашова, сообщил в интервью РБК вице-премьер Дмитрий Козак.

В январе 2018 года «Силовые машины» попали под санкции США из-за поставок турбин Siemens в Крым, поэтому проект «дорожной карты» решает «двуединую задачу» — поддержка подсанкционной компании и обеспечение технологической безопасности России.

12 апреля Мордашов попросил премьер-министра Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины», чтобы компания могла локализовать производство газовых турбин в России. Тогда он оценил проект создания турбин в 15 млрд руб. и предложил государству выделить половину этой суммы из бюджета. Козак подтвердил РБК, что был такой запрос, но подчеркнул, что сумма поддержки еще не определена. «Мы должны посчитать. Естественно, задача правительства — минимизировать расходы из федерального бюджета даже на такого рода важные вещи», — сказал вице-премьер.

Козак рассчитывает, что «в обозримом будущем» — в ближайшие три-четыре года — в России наладят производство газовой турбины, соответствующей «тому качеству, которое выпускает Siemens и другие ведущие мировые компании».

Какие турбины нужны России

«Силовые машины» планируют создать турбины мощностью 65 и 160 МВт на площадке Ленинградского металлического завода (ЛМЗ), рассказывали источники РБК. В России уже много лет пытаются локализовать производство и другой турбины, мощностью 110 МВт. Это отдельный проект, в котором «Силовые машины» пока не участвуют, но государству нужны все три турбины — мощностью 65, 110 и 160 (или 170) МВт, объяснял один из собеседников РБК.

С 2013 года доработкой турбины в 110 МВт занимались «Газотурбинные технологии» (консорциум «Интер РАО», «Роснано» и «Ростеха»). Инвестиции в этот проект — 3,7 млрд руб., из которых 2,5 млрд руб. — взнос в уставный капитал со стороны «Роснано», рассказывал РБК федеральный чиновник. Испытания этой турбины планировалось завершить в середине 2018 года, но в апреле стало известно, что они приостановлены из-за аварии: при финальных испытаниях на стенде завода «ОДК-Сатурн» турбина разлетелась на части.

По оценкам Минпромторга, которые приводил «Коммерсантъ», турбина мощностью 110 МВт может появиться в России уже в конце 2019 года, турбины на 170 МВт и 65 МВт — в конце 2021-го и 2022 года соответственно. На серийное производство турбин планируется выйти к четвертому кварталу 2027 года.