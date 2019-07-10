Siemens приступил к локализации производства газовых турбин в России

«Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), направило заявление в Минпромторг о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на локализацию газовой турбины большой мощности. Об этом говорится в сообщении Siemens в России, поступившем в РБК.

Документ направлен 2 июля. Согласно условиям СПИК, до середины 2023 года будут локализованы компоненты «горячего тракта» и система автоматического управления газовой турбиной. «Планируемый уровень локализации турбины SGT-2000E на заводе «Сименс технологии газовых турбин» составит не менее 90%», — указано в сообщении. Siemens в России планирует инвестиции в СТГТ и предприятия партнеров для «увеличения инновационного потенциала российских компаний». В компании также отметили, что определили потенциальных поставщиков для локализации компонентов «горячего тракта» газовой турбины.

Siemens и «Силовые машины» создали совместное предприятие «Интертурбо» в 1992 году. Спустя 20 лет переименовали его в «Сименс технологии газовых турбин». Сначала СП занималось сборкой газовых турбин мощностью 160 МВт по лицензии Siemens на Ленинградском металлическом заводе, а с 2015 года — на новом производстве в поселке Горелово. «Силовые машины» — миноритарный партнер Siemens. У немецкой компании в СП 65%, у российской — 35%.