«Роскосмос» ответил на статью о «конце России как космической державы»

«Слухи» о конце российской космонавтики после запуска США частных пилотируемых кораблей являются сильно преувеличенными, сообщили ТАСС в пресс-службе «Роскосмоса». Ранее американский публицист в колонке для газеты The Hill спрогнозировал «начало конца России как космической державы».



В госкорпорации добавили, что американские партнеры «который год» обещают запустить свои пилотируемые корабли, а сами по-прежнему покупают места на кораблях «Союз».

Колонку о «конце России как космической державы» написал публицист Марк Уиттингтон для издания The Hill. В публикации он отметил, что с запуском кораблей США завершится зависимость американских космонавтов от России, которая сейчас является главным космическим перевозчиком. В статье Уиттингтон упомянул о недавних авариях на российских кораблях «Союз», что, по его мнению, свидетельствует о проблеме контроля качества в российской космонавтике. По его мнению, России будет не хватать средств, которые она получает за предоставляемые на «Союзах» места для NASA.

Ранее в ноябре вице-президент США сообщил о запуске американских космонавтов на МКС на собственном корабле Crew Dragon компании SpaceX и Boeing к марту 2020 года. Несмотря на это NASA купило у «Роскосмоса» места на кораблях «Союз» на осень 2020 и весну 2021 года. Глава космического агентства Джим Брайденстайн объяснил это задержками запусков своих кораблей.