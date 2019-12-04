Американский публицист предсказал «конец России как космической державы»

Старт программы NASA по доставке астронавтов к МКС с помощью частных пилотируемых кораблей в 2020 году «говорит о начале конца России как космической державы», пишет публицист Марк Уиттингтон в своей колонке для The Hill.

Издание констатирует, что после начала полетов на американских кораблях долгая зависимость США от России, выступающей главным космическим перевозчиком, закончится.

В статье также упоминаются недавние аварии на ракетах «Союз», которые «иллюстрируют растущую проблему контроля качества в российской космической программе».

Как отмечает издание, России будет не хватать средств, которые NASA платит за полеты на «Союзах» (около $85 млн за место), поскольку экономика России зависит от экспорта нефти и газа, «страдает от коррупции», вкладывает много средств в конфликты в Сирии и на Украине. Вопрос, сможет ли Россия выдержать конкуренцию независимых космических программ, остается открытым, заключил автор статьи.