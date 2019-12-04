Вучич пригласил Путина посетить Сербию в ближайшее время

Вучич пригласил Путина посетить Сербию в ближайшее время

Президент Сербии Александр Вучич во время российско-сербских переговоров в Сочи пригласил российского лидера Владимира Путина посетить его страну, передает корреспондент РБК.

«Мы приглашаем вас в ближайшее время посетить Сербию», — сказал сербский лидер.

Путин напомнил Вучичу, что ждет его в 2020 году в Москве на праздничных мероприятиях, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В середине ноября Вучич заявил, что принял приглашение Путина посетить Москву в мае 2020 года. Сербский лидер говорил, что победа в войне — большой праздник для сербов. «Мы вместе победили, вместе должны и праздновать», — сказал он.