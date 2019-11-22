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Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию

В Кремле подтвердили предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича и отметили, что никто не сможет его омрачить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента, передает корреспондент РБК.

«Прекрасно отдаем себе отчет, что существуют определенные стороны, которые хотят заранее омрачить этот визит», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле убеждены, что «у этих сторон» сделать это не получится.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле убеждены, что встреча пройдет «содержательно» и «еще раз подтвердит партнерские отношения» между Сербией и Россией.

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17 ноября в Сети появился видеоролик, на котором видно, как двое мужчин обмениваются пакетами на парковке в Белграде. Также на записи видно, как один из мужчин позднее садится в машину, достает из сумки конверт, а оттуда банкноты и считает их. По версии болгарского журналиста Христо Грозева, один из мужчин, фигурирующий на записи, является экс-военным атташе при российском посольстве и офицером ГРУ Георгием Клебаном.

Позднее сербский президент подтвердил: на видео действительно сотрудник российской разведки и подполковник Вооруженных сил Сербии в отставке. Как сообщала газета «Политика», в связи с этим Вучич обратился к Москве за объяснениями.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя инцидент, заявила, что видеозапись выложена с провокационными целями, чтобы сорвать предстоящий визит Вучича в Россию.

Теги: Сербия, Александр Вучич, Дмитрий Песков
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