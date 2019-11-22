Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию

Песков заявил о невозможности омрачить визит Вучича в Россию

В Кремле подтвердили предстоящий визит президента Сербии Александра Вучича и отметили, что никто не сможет его омрачить. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента, передает корреспондент РБК.

«Прекрасно отдаем себе отчет, что существуют определенные стороны, которые хотят заранее омрачить этот визит», — сказал Песков.

По его словам, в Кремле убеждены, что «у этих сторон» сделать это не получится.

По словам пресс-секретаря президента, в Кремле убеждены, что встреча пройдет «содержательно» и «еще раз подтвердит партнерские отношения» между Сербией и Россией.